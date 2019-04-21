شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: لم نتلق أي شكوى خلال التصويت على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: «لم نتلق أي شكوى خلال عملية التصويت على التعديلات الدستورية». وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد: «الدول العربية هي الأكثر كثافة مثل السعودية والكويت والإمارات، وأي مخالفة تصل للهيئة نتعامل معاها فورًا وفقًا للقانون، ونحن على عهدنا معكم، كما كنا أهل عدل على المنصات أن نكون كذلك في الإشراف على الاستفتاء».

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