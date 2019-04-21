شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: «لم نتخذ أي قرار بمد الاستفتاء ليوم رابع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها: «لم يحدث أي قرار بمد التصويت ليوم رابع حتى الآن، والهيئة لم تناقش هذا الأمر وفي حال اتخاذ هذا القرار سيتم الإعلان عنه، لم يتداول أو يناقش». وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد: «ساعة الراحة موجودة، ولم نلغ ساعة الراحة، ووجهنا بأن تظل أبواب اللجان مفتوحة».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.