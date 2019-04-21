«الأزهريون بالبحيرة» ينظمون مسيرة لتأييد التعديلات الدستورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت المنطقة الأزهرية بالبحيرة مسيرة من منطقة دمنهور الأزهرية، طافت على عدد من اللجان، وانتهت أمام لجان مدرسة الإعدادية الحديثة بدمنهور، لتأييد التعديلات الدستورية، حيث شارك فيها الشيخ «عبدالفتاح البسطراوى»، مدير منطقة البحيرة الأزهرية، وبمشاركة عدد كبير من أئمة الأزهر.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتة مكتوبا عليها «تحت رعاية اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة البحيرة الأزهرية، ورئيس الإدارة المركزية فضيلة الشيخ عبدالفتاح البسطراوى، ورئيس اللجنة هشام عبدالعزيز رضوان، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى.. نعم للتعديلات الدستورية».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الإستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

«الأزهريين بالبحيرة» ينظمون مسيرة حتى لجان الاستفتاء