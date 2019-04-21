شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من السيدات وكبار السن في ثاني أيام الاستفتاء ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الاستفتاء توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، في ثاني أيام التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة في لجان قرى ومراكز المحافظة.

وواصلت السيدات وكبار السن تصدر المشهد أمام اللجان، في اليوم الثاني للاستفتاء، للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية من قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين اللجان، وحرصت القوات المتواجدة بمحيط وداخل اللجان على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن من الرجال والسيدات، للدخول للجان باستخدام الكراسي المتحركة، التي وفرتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لهذا الغرض.

وفوجئ المستشار حسين فاضل، رئيس اللجنة رقم (1) بمدرسة اللواء حسن الحميلي، بقرية أشمنت، بمركز ناصر، بقيام الموظف أمين اللجنة بحث الناخبين المترددين على اللجنة بالتصويت بـ«لا»، وعلى الفور قام بكتابة مذكرة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببنى سويف، وتم استبعاد أمين اللجنة وتعيين موظفة أخرى بدلًا منه بمعرفة رئيس اللجنة.

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كما أمر رئيس اللجنة العامة للانتخابات ببنى سويف بعدم إغلاق لجان الاستفتاء إلا في مواعيدها الرسمية، حيث تلاحظ إغلاق عدد من اللجان قبل الساعة التاسعة مساء، حيث أغلقت اللجنة رقم (75) بمدرسة ألفنت حسين بقرية الحيبة، مركز الفشن الساعة 8 مساء وانصراف رئيس اللجنة، الذي عاد مرة أخرى بعد التواصل معه هاتفيًا، واستغرقت مدة الغلق نصف ساعة تقريبًا، كما قام رئيس اللجنة رقم (72) بالمدرسة الابتدائية، بقرية الحيبة، مركز الفشن، بغلق اللجنة الساعة 8.30 مساء والانصراف منها، وكذلك رئيس اللجنة رقم (65) بمدرسة محمد صفوت حرب بقرية القليعة، مركز الفشن، بغلق اللجنة الساعة 8.45 مساء، والانصراف منها، إضافة إلى رئيس اللجنة رقم (3) بمدرسة عزت محمد محمود، بقرية صفط النور، مركز الفشن، الذي أغلق اللجنة الساعة 8.30 مساء والانصراف منها.

وقاد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التعليم، مسيرة من العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، توجهت إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، داعيًا جميع المعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات بالمشاركة بإيجابية، مشيرًا إلى أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن وأن المشاركة بإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعكس مدى الاستقرار والديمقراطية التي تعيشها مصر.

وأشاد الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، بالمشاركة الإيجابية لمنتسبي جامعة النهضة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الأساتذة والعاملين والطلاب، وأكد أن هذه المشاركة الإيجابية تعكس الوعى والحس الوطنى لدى منتسبى الجامعة.

وأدلى الدكتور حسام الملاحي يرافقه نواب رئيس الجامعة والعمداء وهيئة التدريس والطلاب والعاملون بالجامعة بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشيخ علي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.