شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري، يتضمن الإمكانات التي نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا والتشريعات المطلوبة، أو التي سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة.

وفى اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بهذا الشأن، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبوبكر الحفنى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير خالد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية، قال الدكتور مصطفى مدبولى: «هدفنا ربط مصر مع دول أفريقيا، وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول أفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول أفريقيا، حيث سيسهم ذلك في مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فإن استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تم تخصيص 2 مليار جنيه بها لدعم الشحن سنويًا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف».

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للإجراءات الخاصة بإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح، مشيرًا إلى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن خلال الاجتماع أن هناك شركتين قائمتين تتوليان أعمال الشحن والنقل البحري، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، ولكن هذا لا يكفى المطلوب، كما أن الشركتين تواجهان مشاكل نعمل حالياً على حلها، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولى بالتأكيد على ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في تعميق العلاقات مع دول أفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات، مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما في هذا الملف.