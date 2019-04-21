شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني علي التوالي.. غرفة العمليات المركزية بالمنوفية :«لم نتلقَّ ما يعكر صفو الاستفتاء على الدستور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، أنها لم تتلق حدوث ما يعكر صفو عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، على مستوى نطاق المحافظة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، كما أعلنت المتابعة الدقيقة لضمان انتظام سير عملية التصويت منذ انطلاقها في اليوم الأول لها.

من جانبه، أكد سعيد عباس، محافظ المنوفية، على ضرورة الخروج بالشكل الذي يليق بمظهر مصر أمام العالم، مؤكدًا أن أهل المنوفية أقوياء ولن يردعهم شيء، للنزول والإدلاء بأصواتهم، وأن ما شهدته المحافظة اليوم من حشد كبير من المواطنين داخل اللجان الانتخابية، يؤكد أن الشعب المصري يصر على استكمال مسيرة التنمية.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.