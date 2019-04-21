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شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب والمستشفيات الجامعية بأسوان تنظم مسيرة «أتوبيسات» إلى لجان التصويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت كلية الطب والمستشفيات الجامعية في جامعة أسوان، الأحد، مسيرة بأتوبيسات الجامعة إلى لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وشارك في المسيرة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور مصطفى آدم الطيري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالله العبيدي، مدير عام مستشفيات أسوان الجامعي، والدكتور رمضان غالب، رئيس قسم القلب بكلية الطب، والدكتورة هالة العبيدي، رئيس قسم الباطنة والكلى، ومحمد جمال، نقيب التمريض.
وقال «غلاب»، إن العاملين بالجامعة حريصون على المشاركة الفعالة «دعمًا للاستقرار والأمن ودفع عجلة التنمية والإنتاج في ظل اهتمام الدولة بالمؤسسات التعليمية». وأضاف الدكتور محمد الدهشوري، عميد كلية الطب، أننا نعمل على دعم عملية التصويت في اليوم الثاني على التوالي، وذلك بتوفير أتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين والموظفين إلى مقار لجان الاقتراع للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.
وأوضح الدكتور مصطفى الطيري، وكيل كلية الطب، أنه تم التنسيق مع مستشفيات الجامعة ونقابة التمريض للمشاركة في الاستفتاء والعمل على توفير كل الإمكانيات، لتمكين المواطن من الأداء بأصواتهم، حسب مقار لجانهم.
وأشار مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان إلى أن المستشفيات تشهد استعدادات في كل أقسامها، بالتنسيق مع الأطباء وأطقم التمريض حتى لا تتأثر المنظومة الطبية فيها التي تعمل على مدار اليوم.
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