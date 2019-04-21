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صور.. فتيات يستقبلن المصوتين بـ"ورد" فى لجان شارع كلية الآداب بالمنصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان شارع كلية الآداب بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من المواطنين، فى اليوم الثانى للتصويت على التعديلات الدستورية.

 

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وفى مشهد رائع اصطف عدد من الطالبات أمام اللجان مرتدين زيا موحدا ومزينا بعلم مصر، وقاموا بتوزيع الزهور على المصوتين، كما رفعن اللافتات التى تدعو لحث المواطنين على النزول والمشاركة بآرائهم ولافتات تحيا مصر.

 

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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