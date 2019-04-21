شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتغيير مسمى كلية التسويق بجامعة النهضة إلى إدارة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة صدور القرار الجمهورى رقم 182 لسنة 2019 بتغيير مسمى كلية التسويق وإدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال.

وتعد جامعة النهضة أولى الجامعات الخاصة التى أنشأت في صعيد مصر، وبدأت الدراسة بها عام ٢٠٠٨ ، وتضم جامعة النهضة سبع كليات هى: كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية الإعلام والعلاقات العامة، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب، وكلية إدارة الأعمال،كلية الطب البشرى.

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و تسعى الجامعة خلال الفترة المقبلة أيضاً إلى إنشاء عدة كليات جديدة تلبى احتياجات سوق العمل، كما تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متكاملة ومتميزة لأهالى الصعيد، وتكون على مستوى المنافسة محلياً ودولياً.