شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي كفر حكيم يرفضون الإرهاب أمام اللجان: مافيش بينا خاين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى أهالى قرية حكيم التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة، دعوات مقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور والتى وجهها عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية .

حيث احتشد الأهالى بالمئات ، ونظموا مسيرات داعمة لتعديلات الدستور ، بالإضافة إلى احتشادهم أمام لجان التصويت.

ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح أمس السبت 20 إبريل وتستمر حتى غدا الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج قد انطلقت الجمعة 19 إبريل وتستمر حتى الأحد 21 إبريل، وتجرى عملية التصويت داخل (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أيام عن السماح للوافدين بالتصويت في أي لجنة، بل وقامت بتخصيص لجان خاصة بالوافدين داخل بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمكنك التعرف على لجنتك الانتخابية من خلال 3 طرق:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي https://www.elections.eg أو الاتصال برقم 141 عبر أي خط أرضي أو محمول، أو رسالة نصية لـ 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.