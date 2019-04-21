شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: 22 منظمة دولية تتابع عملية الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أنه من بين الشائعات التى تم ترويجها هو مد التصويت لأكثر من 3 أيام على عملية الاستفتاء، أيضا أن الهيئة حجبت متابعة المنظمات الحقوقية، وهذا ليس صحيح، فهناك 22 منظمة دولية وجهة منهم 14 سفارة والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية فضلا عن 58 منظمة محلية، كلهم قاموا بالحصول على الحق فى المتابعة، والجميع يتابع العملية.

وفقا لتصويت المصريين بالخارج انتهت نيوزيلندا وتباعا وفقا لتوقيت كل دولة تغلق السفارات أبوابها.

وتابع خلال المؤتمر الصحفى أن ما تردد بشأن عدم الاستفتاء على كل مادة من مواد الدستور على حده وليس كل المواد مرة واحدة أن هذا غير صحيح وفقا لنص المادة 226 من الدستور التى أجازت الاستفتاء على كل المواد.

وأوضح الشريف أن الهيئة سهلت إجراءات تصويت الوافدين من خلال السماح لهم بالتصويت في لجنة فرعية.

وحول سير العملية الانتخابية اليوم، قال إن غرفة العمليات تتابع صباح اليوم منذ التاسعة صباحا العملية وقد فتحت اللجان فى موعدها إلا عدد ضئيل، أحد اللجان بسبب تعب القاضى بها، وأخرى بسبب حالة وفاة لدى القاضى.

وأكد الشريف على سلامة إجراءات فتح اللجان والتى يقوم بها رؤساء اللجان الفرعية.

Advertisements

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه اعتادنا خلال العمليات السابقة فى الانتخابات، أن المشاركة فى أول يوم لا تكون بالقوة، وأنه عادة تكون الكثافة فى اليوم الأخير، لكن الشعب فاجئنا وشارك بقوة وهو الأمر الذى سبق الأيام الأولى فى أى استحقاقات، لذا تتوجه الهيئة باسمى آيات الشكر للشعب الذى دحر دعوات المقاطعة وبادروا بالمشاركة بكثافة كبيرة فى أولى أيام الاستفتاء.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية التصويت فى ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الاستفتاء اليوم وغد نظرا للإقبال الكثيف على اللجان.

وأكد الشريف أن العمل انتظم فى جميع اللجان منذ التاسعة صباحاً عدا تأخر فتح عدد قليل من اللجان لمدة دقائق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.