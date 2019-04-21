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انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية فى الصين وماليزيا والفلبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد، انتهاء التصويت فى الصين وماليزيا والفلبين باليوم الأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وذكرت ذلك قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد فى وقت سابق أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع فى الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين فى الخارج فى ثالث أيام التصويت للمصريين بالخارج، وثانى أيام تصويت المصريين بالداخل.

 

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