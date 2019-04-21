فيديو جراف.. "السعف الدامي" القصة الكاملة لتفجيرات سريلانكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة السريلانكية والمدن المحيطة بها، عدة هجمات إرهابية، صباح اليوم الأحد، فى هجوم، يعد الأبشع فى تاريخ الدولة الآسيوية. نرصد أهم المستجدات التى شهدتها سريلانكا منذ بداية الهجوم الإرهابى، فى الفيديو التالى: Advertisements

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