شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يثبت جنسية 551 محكوما عليه بإسقاط الجنسية فى قضايا إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تعليمات بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وعدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، كان أصدر العاهل البحرينى للجهات المعنية بتنفيذ الاحكام الجنائية بأن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.

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وكلف الملك وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.