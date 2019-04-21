شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء ساعة الراحة.. طوابير واحتشاد للناخبين بلجان السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد العشرات من الناخبين أمام لجان منطقة السيدة زينب منتصف اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ساعة الراحة المخصصة للقضاة وموظفى اللجان، وذلك عقب إلغائها من قبل اللجنة العليا الأمر الذى لاقى استحسان من المواطنين كونه يتيح لهم مزيد من الوقت للتصويت.

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وشهدت لجنة مدرسة البهية البرهانية الإعدادية توافد كبار السن والرجال للإدلاء باصواتهم فى التعديلات، بعد إلغاء ساعة الراحة من أجل استئناف عملية الاستفتاء، كما شهدت مدرسة أحمد ماهر توافد المواطنين بشكل كثيف.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.