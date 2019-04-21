شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يتسلم رسالة من رئيس موزمبيق للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأحد، جوزيه باتشيكو وزير خارجية موزمبيق والمبعوث الخاص لرئيس موزمبيق لتسليم الدعوة الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من الرئيس الموزمبيقي "فيليب نيوسى" للمشاركة في قمة الأعمال الأفريقية الأمريكية التي تستضيفها مابوتو في يونيو المقبل.

وقدم السفير حمدى لوزا التعازى لشعب وحكومة موزمبيق في ضحايا إعصار إيداي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في موزمبيق وملاوى وزيمبابوى لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لتلك الكارثة، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلاً عن قيام مصر بإعلان نداء دولي لجميع الشركاء والمانحين الدوليين لتنشيط الجهود الجارية لحشد المساعدات اللازمة لدعم الجهود الوطنية لحكومات الدول الثلاث الشقيقة للتعافي من آثار الكارثة.

كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى والاندماج الإقليمى من خلال تفعيل الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة، إضافة إلى العمل على دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى القارة الأفريقية.