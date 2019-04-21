شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة السياحة عددا من ملفات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاع السياحة. وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم الأحد بوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى. Advertisements

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