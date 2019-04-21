موجة حر تضرب البلاد لمدة 10 أيام.. والأرصاد تعلن التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة حر تضرب البلاد تبدأ الأربعاء وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف عطا لمصراوي: "موجة الحر تستمر لمدة 10 أيام وتنتهي الجمعة بعد المقبلة، على أن يبدأ الارتفاع التدريجي في الدرجات اعتبارًا من الأربعاء".
وأوضح عطا: "
وتابع: "الحرارة تنخفض اليوم مساءً وغدا الاثنين، بمعدل أقل من الطبيعي".
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