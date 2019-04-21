وكيل النواب: المصريون يرسمون المستقبل في لجان الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن المصريون يرسمون المستقبل في لجان الاستفتاء عبر مشاركتهم القوية والفاعلة في التعديلات، وأن التعديلات التي أقرها مجلس النواب استندت إلى الواقع الذي تعيشه مصر.

وطالب "الشريف" في تصريح صحفي له، جموع المصريين المشاركة القوية والفاعلة لإنجاح العرس الديمقراطي من خلال تصويتهم ووقوفهم في طوابير أمام لجان الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية لم تأت من فراغ بل جاءت وفق لإجراءات نص عليها الدستور وتوافرت فيها الشروط الدستورية.

وشدد "وكيل أول النواب"، على أن اللحظات التاريخية دائما ما أثبتت انحياز المصريون لوطنهم وبلدهم بإعطاء رسالة لكل دول العالم بأن هناك اصطفاف وطني لم يحدث من قيل خلف القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي، والذي لم يدخر أي مجهود من أجل رفعة ومكانة وطنه وإحداث نهضة شاملة على كافة المستويات.

وأضاف "الشريف" أن مجلس النواب قام بدوره من خلال مناقشة التعديلات والسماع لكافة الآراء المعارضة والمؤيدة، وعمل لقاءات وحوار مجتمعي مع كافة الأحزاب والقوى السياسي وفي النهاية جاء دور الشعب ليقول كلمة الفصل في التعديلات، مؤكدا أن المشاركة بإيجابية ستعطي المزيد من الاستقرار لكافة مؤسسات الدولة.