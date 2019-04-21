بالصور.. محمد رمضان يصوت في استفتاء التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر:

أدلت الفنان محمد رمضان، بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، باللجنة الانتخابية في الدقي.

وفتحت اللجان أبوابها، اليوم الأحد، ثاني أيام الاستفتاء، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على تعديلات الدستور، أمس السبت، وتستمر حتى غدًا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.