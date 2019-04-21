البابا تواضروس يترأس صلاة الجناز العام بوادي النطرون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة "الجناز العام"، اليوم الأحد، عقب انتهاء قداس أحد السعف، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وكان البابا تواضروس قد ترأس صباح اليوم قداس "أحد السعف" من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بحضور عدد من الآباء الكهنة والرهبان والشعب.
وأحد السعف أو "الشعانين" هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة المجيد ، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين، فارشين ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.
ويُصلي البابا تواضروس الثاني صلوات الجمعة العظيمة، الجمعة المُقبلة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك قبل انتهاء أسبوع الآلام.
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