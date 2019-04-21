وزير الزراعة: مصر تخطو خطوات عملاقة في مسيرة التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تخطو خطوات عملاقة وغير مسبوقة في مسيرة التنمية في جميع المجالات، ما يتطلب تضافر الجهود والكيانات لدعم مسيرة التنمية الزراعية 2030 نحو تحديث الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفين.

وتابع وزير الزراعة، خلال مشاركته، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي لصناعة الدواجن الذي تنظمه الجمعية البيطرية المصرية للدواجن برئاسة الدكتور مجدي القاضي، إلى أنه يجب رفع كفاءة الارتقاء بكل استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والتميزات البيئية بين الأقاليم الزراعية من جهة أخرى.

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وحسب بيان، اليوم، أضاف "أبو ستيت"، أن الاستراتيجية لها 6 أهداف هي تحسين مستوى معيشة السكان الريفين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية، وزياده الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

لفت إلى أن وزارة الزراعة في سعيها المستمر ومسهامتها الفعالة لتحقيق طموحاتها الهادفة لتطبيق زراعة متطورة لتحقيق الأمن الغذائي وإحداث تنمية زراعية قابلة للاستمرار والتواصل، موضحا أن الوزارة استطاعت إنجاز خطوات مهمة وبناءة على طريق تلك التنمية من خلال عدة محاور؛ تتوافق مع أهداف التنمية.

وذكر وزير الزراعة أن الوزارة حققت انخفاض كبير في استيراد الدواجن نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والمتابعة الدائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، متمنيا من المشاركين في المؤتمر الخروج بتوصيات تسهم في دفع عملية التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.