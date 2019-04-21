"لبن منتهي الصلاحية".. إحباط ترويج كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية لمراقبة الأسواق، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. أسفرت جهود الحملات عن ضبط أمين عهدة مجمع استهلاكي-بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "محافظة القاهرة"، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (1026عبوة "منتجات ألبان–عصائر–منظفات صناعية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون على العبوات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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