الوطنية للانتخابات: المصريون دحضوا دعوات المقاطعة بكثافة التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب المصري استعرض أمام العالم قوته واتحاد إرادته بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكثافة.

وأضاف "الشريف" المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الناخبين المصريين دحضوا دعوات المقاطعة، ودلت على إدراكهم لخطورة وأهمية التعديلات على مسار الوطن ومسيرته، وننتظر من باقي المصريين المشاركة.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.