رئيس مجلس الدولة يدلي بصوته بمدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - أدلى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بصوته اليوم الأحد، في الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وذلك بمسقط رأسه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأشاد رئيس مجلس الدولة، بانتظام سير العملية الانتخابية، وإجراءات التأمين التى تولتها قوات الجيش والشرطة، وعبَر عن تقديره وامتنانه لما يقدموه من تضحيات من أجل الوطن.

وعبَر أبو العزم، عن سعادته البالغة، بمشاركة المصريين فى الانتخابات، وطالب جموع المواطنين، بالنزول والمشاركة فى العرس الديمقراطى، لإظهار صورة مصر الحقيقية أمام العالم.