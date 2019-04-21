رئيس المحكمة الدستورية يدلي بصوته في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أدلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفي علي جبالي، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة طبري بشيراتون.

ويواصل الناخبون التصويت على التعديلات في ثاني أيام الاقتراع والذي يمتد حتى التاسعة مساء الإثنين.

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وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.