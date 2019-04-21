نائب بولاق الدكرور يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية: الوطن يناديكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أدلى عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة في مدرسة صفية زغلول، اليوم الأحد.

وتفقد "أبواليزيد"، عددا من اللجان في دائرته لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

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وحرص النائب على التقاط الصور مع الأهالي أمام مدارس جمال عبد الناصر وصفية زغلول، ولجنة الإدارة الصحية ببولاق الدكرور، وسط فرحة عارمة منهم.

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضرورة من أجل إيصال رسالة إلى دول العالم أن الشعب يثق في قيادته السياسية ويقف خلف دولته وقت الحاجة، مشيرا أن الوطن يناديكم فيجب عليكم تلبية النداء.