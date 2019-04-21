مصر | نادي القضاة: انتظام سير الاستفتاء.. ولا شكاوى أو تأخيرات للجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة: انتظام سير الاستفتاء.. ولا شكاوى أو تأخيرات للجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، باستمرار المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر في متابعة القضاة المشرفين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف: وأيضا يعمل على الاطمئنان عليهم لليوم الثاني على التوالي، وتبين انتظام القضاة في الإشراف على لجانهم الانتخابية ولم يتلق النادي أية شكاوى أو تأخير في فتح اللجان الفرعية".