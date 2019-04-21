أخبار مصر | تأجيل اجتماع مجلس 'الصحفيين'.. واستمرار تعطل مصالح الزملاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل اجتماع مجلس 'الصحفيين'.. واستمرار تعطل مصالح الزملاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بتأجيل اجتماع مجلس النقابة، والذي كان مقررًا عقده مساء اليوم، وهو ثاني اجتماع للمجلس، بعد انتخابات التجديد النصفي.

وكان دعا "رشوان"، أعضاء المجلس لاجتماع مساء اليوم الأحد؛ لاعتماد صرف الإعانات للزملاء الصحفيين، وصرف مكافآت الانتخابات للموظفين، ومنحة شهر رمضان.

ولم يذكر النقيب خلال دعوته للأعضاء، والتي توجهت لهم في تمام الثانية منتصف الليل، عبر "واتس آب"، أي شئ يخص استكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، ولم يعلن عن جدول الأعمال، بعد أن فشل المجلس في تشكيلها خلال اجتماعه السابق.

وجاءت دعوة النقيب للأعضاء بشكل مفاجئ، اتسمت بـ"السرية"، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى، رغم انتظار أعضاء الجمعية العمومية إنهاء تشكيل هيئة المكتب، لتسيير مصالحهم المتعطلة، لتأخر تشكيل اللجان.

وكان أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.

Advertisements

وجاء اجتماع مجلس النقابة بعد تأخر 36 يومًا، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.

وجاء تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.