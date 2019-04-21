أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي رؤساء وممثلي النقابات العمالية لبحث مطالبهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي رؤساء وممثلي النقابات العمالية لبحث مطالبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل برؤساء النقابات العمالية، وعدد من ممثليها، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والجبالي المراغي الجبالي رئيس اتحاد عمال مصر.

ويأتي عقد اللقاء ضمن اللقاءات الدورية مع ممثلي النقابات العمالية، في إطار حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم للتعرف على أوضاع العمال من أجل تحسينها، والاستماع الى احتياجاتهم للعمل على تلبيتها، باعتبار النقابات صوت عمال مصر المعبر عن قضاياهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الدولة للدور الوطني الهام لعمال مصر، والذي تجسد طيلة الأعوام الماضية في أداء مهامهم على جبهة العمل، ودعم جهود الدولة بكل عزيمة وإصرار لاستعادة مكانة الصناعة الوطنية، والعمل وفق برامج محددة لتطوير القاعدة الصناعية الوطنية

كما استمع رئيس الوزراء إلى كافة المطالب التي تقدم بها رؤساء النقابات العمالية.