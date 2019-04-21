أخبار مصر | غرفة عمليات "الصحفيين" لمتابعة استفتاء الدستور: لم نتلق شكاوى في اليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة عمليات "الصحفيين" لمتابعة استفتاء الدستور: لم نتلق شكاوى في اليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة التي شكلها مجلس النقابة، لمتابعة تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لم تتلق أي شكاوى من أيٍ من الزملاء، في اليوم الثاني لتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة تستمر في عملها خلال الثلاثة أيام، بدءًا من فتح أبواب اللجان أمام المواطنين في التاسعة صباحًا، وحتى غلقها في تمام التاسعة مساءً.



وكانت بدأت صباح اليوم، اللجنة التي شكلتها نقابة الصحفيين، لمتابعة تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عملها، بالتزامن مع فتح اللجان أمام المواطنين للإدلاء بصوتهم، في اليوم الثاني للاستفتاء.

وكان قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تشكيل لجنة بالنقابة تحت إشرافه، لمتابعة التغطية الصحفية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي بدأ صباح اليوم.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، إن اللجنة تضم في عضويتها كل من: "هشام يونس، حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، عمرو بدر"، يعاونهم من الجهاز الإداري كل من: "المدير العام، مدير مركز المعلومات، أحد محامي النقابة، رئيس قسم شؤون المجلس".

وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

وانطلقت أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

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وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.