شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إغلاق باب التصويت بالخارج المصريين بالكويت يحتشدون بالقنصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجموعة من قراء الخليج 365 خدمة صحافة المواطن بصور لحشد كبير من المصريين العاملين بالكويت أثناء الأدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من القنصلية المصرية بالكويت .

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

و قد احتشد المواطنين داخل القنصلية للمشاركة فى التصويت مؤكدين فى رسالتهم عبر الصفحة الرسمية للفيس بوك نحرص على المشاركة من أجل مستقبل مصر .

الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

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الجالية المصرية بالكويت

الجالية المصرية بالكويت

وفى هذا الإطار يدعو الخليج 365 من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

كما تتيح الخدمة الجديدة "شكوتك بصوتك" إمكانية أن يطلب القراء من فريق ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على الخليج 365.

ويجدد ”الخليج 365” دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو ”الخليج 365”، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى .