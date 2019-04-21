شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تقيد جامعة الدول العربية والبرلمان العربى لمتابعة الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المنظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات. Advertisements وقرر رئيس الهيئة تقييد جامعة الدول العربية والبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

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