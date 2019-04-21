شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف الجدول الدراسي لطلاب جامعة المنيا للمشاركة في استفتاء تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن إدارة الجامعة قامت بتوجيه عمداء الكليات لتخفيف الجدول الدراسي المطبق على الطلاب بكافة الفرق الدراسية، وذلك يومي الأحد الموافق21-4، والإثنين الموافق 22-4، لتمكين الطلاب من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك استمراراً للمشاركة الفعالة من أسرة الجامعة في التسهيل على الطلاب لأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن الجامعة منحت العاملين بها نصف يوم عمل بالتبادل، مع توفير وسائل نقل وأتوبيسات لنقلهم لمقار لجانهم، وذلك خلال فترة الانتخابات التي تستمر حتي 22 إبريل الجاري.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.