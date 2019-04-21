شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة التروسيكل بالأقصر تنقل الناخبين إلى لجان الاستفتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفر حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، سيارات لتوصيل الناخبين إلى مقار لجانهم الانتخابية بشتى أنحاء المحافظة، وذلك لتيسير الأمر على السيدات وكبار السن، فمع بداية عملية التصويت قام أعضاء الحزب بتوفير السيارات بكثافة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

Advertisements

وقامت الشابة مروة الجهلان، أول سائقة تروسيكل في محافظة الأقصر، والتي حظيت بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لها على قصة كفاحها بالخروج والعمل لمساعدة أسرتها، بالتبرع بتوصيل الناخبات مجانًا إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحرصت «الجهلان»، خلال قيامها بتوصيل الناخبات، على وضع ملصق لحزب مستقبل وطن على السيارة التي قام الحزب بتقديمها إليها كإهداء، عوضًا لها عن العمل على مركبة التروسيكل.

وستواصل سائقة التروسيكل عملها بتوصيل الناخبات على مدار أيام الاستفتاء، حيث إنها تقوم بتوصيل السيدات من منازلهن إلى مقار اللجان، وإعادتهن مجددًا، وذلك كنوع من أنواع الدعم للتعديلات الدستورية.