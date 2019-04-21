شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يدلي بصوته ويوجه رسالة لعضو نيابة مشرف على عملية الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر لجنته الانتخابية بمدينة الرحاب.

وحرص النائب العام على تفقد عدد من اللجان للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء، وتحدث قليلاً مع أحد أعضاء النيابة المكلفين بالإشراف على عملية الاستفتاء، وطالبه بأداء واجبه على أكمل وجه، والتيسير على المواطنين.

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فيما تجمع حول النائب العام عدد من المواطنين بالمقر الانتخابي، وطالبوه بضرورة العدالة الناجزة لاستعادة حق الشهداء.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.