شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. «عمليات الأعلى للإعلام» تتابع الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غرفة العمليات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لليوم الثاني على التوالي، عملها في متابعة التغطية الإعلامية، وسير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، والتي بدأت، السبت، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الاثنين.

يذكر أن الغرفة ترصد مدى التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيعد تقريرا كل ساعتين، ويتم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتابع الغرفة كل ما يصدر أو ينشر في الإعلام العربي والأجنبي حول عملية الاستفتاء.

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الجدير بالذكر أن غرفة العمليات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وسيكون هناك تنسيق كامل على مدار اليوم.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.