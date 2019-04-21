شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «الصوت والضوء» مجانًا في ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عروضا للصوت والضوء باللغة العربية مجانا بجميع مناطقها (الهرم- أبوسمبل- الكرنك- إدفو- فيلة) لكل أبناء مصر وذلك يوم الخميس القادم ٢٥ ابريل. يأتى هذا في إطار الاحتفال بالذكرى الـ٣٧ لعيد تحرير سيناء ذكرى استعادة الأراضى المصرية كاملة. Advertisements وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، إنه بدعم من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق تقيم الشركة عروضا للصوت والضوء باللغة العربية بجميع مناطقها مجانا، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، وهو الاحتفال بإصرار وعزيمة المصريين شعبا وجيشا والوقوف دائما يدًا واحدة، فالمشاركة في تلك المناسبات الوطنية هى واجب وطني على كل المؤسسات المصرية المشاركة فيه، وقد تعودنا المشاركة الوطنية في كل المناسبات سواء المحلية أو العالمية. وأضاف «سعد»: «إننا ندعو إخوتنا وأقاربنا وأبناءنا لحضور عروض الصوت والضوء مجانا للاحتفال بهذه المناسبة في أحضان حضارة أجدادنا الفراعنة». جدير بالذكر أن «الصوت والضوء» قد أقامت مؤخرا مؤتمرا للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية التى سبقت احتفالها بذكرى تحرير سيناء بأيام قليلة.

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