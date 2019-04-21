شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يواصل اجتماعاته مع السكان لمناقشة مشاكلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اجتماعه الثاني مع سكان المدينة بمقر الجهاز، بحضور نواب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات، ورؤساء الأحياء، وعضو مجلس الأمناء الممثل لقطاع السكان، ومجموعة من سكان الحيين الثالث والرابع، وذلك فى إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة لمعرفة ورصد المشاكل الخاصة بهم، والعمل على حلها فورا.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في تصريحات صحفية، أن السكان عرضوا مشاكلهم خلال الاجتماع، وتم مناقشة الحلول المتاحة لها، وتتمثل فى ضعف المياه، ووجه رئيس الجهاز طاقم التشغيل والصيانة، بقياس الضغوط ومعرفة إذا ما كان هناك مشكلة فى المحابس وسرعة حلها، ومشكلة تهالك شبكات المياه، وكلف رئيس الجهاز بإجراء تقييم للمناطق على حسب نوعية الخطوط، ومعرفة ما إذا كان هناك تآكل لبعض الخامات، لإحلالها وتجديدها تباعاً ضمن مشروعات التطوير.

Advertisements

وقال المهندس شريف الشربينى: إنه «تم عرض مشكلة الصرف الصحى، والتى يكمن حلها فى متابعة رئيس الحى مع التشغيل والصيانة، ووضع خطة صيانة دورية للمطابق، وعمل صيانة وقائية، مع معرفة الأماكن التى بها مشاكل وتطهيرها بشكل مستمر، وكذا مشكلة رصف الطرق، وأكد رئيس الجهاز أن هناك بالفعل خطة لرفع كفاءة الطرق بالأحياء من الأول إلى الخامس، ومشكلة أبراج الاتصالات وتواجدها فى المناطق السكنية، وأوضح رئيس الجهاز أن هناك ضوابط موضوعة من وزارتى البيئة والصحة لا بد من تحقيقها، مع مراعاة المسافات عن المناطق السكنية والالتزام بها، ومراجعة المسافات البينية مع العقارات».

وأضاف أنه تم عرض مشكلة الممرات الداخلية غير الممهدة، وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم استكمال أعمال الإنترلوك فى الممرات الداخلية أو استخدام الخرسانة حسب النمط المستخدم، ومشكلة القمامة، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف أعداد صناديق القمامة، وزيادة مرات دخول المكبس على الصناديق فى بعض الأماكن حسب الاحتياج، ومشكلة الباعة الجائلين والتى تتسبب فى ازدحام وتلويث للمنطقة بالمخلفات فى نهاية اليوم، وأكد رئيس الجهاز أنه يتم فعلياً عمل حملات على الباعة الجائلين فى المحاور الرئيسية ثم المحاور الداخلية، مقترحاً الاستعانة بشركات متخصصة يكون لها ارتكازات ثابتة للتخلص نهائياً من تلك الظاهرة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تناول مشكلة إهدار المياه، والتأكيد على ضرورة تفعيل غرامة إهدار المياه بالنسبة لغسيل السيارات أو الرى، ومشكلة الجراجات العشوائية، وهى من المشاكل التى تحتاج إلى حل سريع، ومشكلة الإشغالات والمحال والورش المخالفة، حيث أكد رئيس الجهاز أن هناك حملات يومية للقضاء على الإشغالات وهناك حلول رادعة من غلق وتشميع، بجانب مشكلة الإنارة والسرقات المتكررة، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية.