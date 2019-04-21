شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن مطرانية «جيليفادة» اليونانية يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأب الدكتور إثناسيوس حنين، كاهن بمطرانية جيليفادة للروم الأرثوذكس بالعاصمة اليونانية أثينا، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضمن مجموعة من المصريين من شعب كنيسته في أثينا بمقر السفارة المصرية.

بدوره، رحب السفير محمد فريد منيب، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان بالأب إثناسيوس حنين والمصريين الحاضرين معه.

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كان مجلس النواب قد صوت بأغلبية ساحقة 531 نائبا من أصل 554 على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتشكيل غرفة جديدة للبرلمان تسمى «مجلس الشيوخ» يجري انتخاب أعضائها.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.