شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع فعاليات اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، متابعته للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثاني على التوالي، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي انطلقت أمس السبت وتستمر لمدة 3 أيام، أمام «1027» مركزا انتخابيا يستوعب «1159» لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على أي مشاكل، أو عقبات قد تعوق عملية التصويت داخل اللجان، والاطمئنان على حسن سير عملية الاستفتاء.

وأوضح «غراب» أنه تم فتح لجان الاستفتاء في مواعيدها المحددة أمام الناخبين، وجميع اللجان تعمل بانتظام وسهولة ويسر، والحالة الأمنية في كافة المراكز واللجان مستقرة ومطمئنة ولا توجد أي عقبات.

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وأكد المحافظ أن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية، حيث يبلغ عدد الناخبين «4 ملايين و284 ألفًا و983 ناخبًا وناخبة» ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء. ودعا المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء في اليوم الأول إلى أن يتوجهوا اليوم للجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًّا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.