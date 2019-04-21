شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسيرات لـ«تعليم الدقهلية» لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الأحد، 3 مسيرات بمشاركة عدد كبير من المعلمين، يتقدمهم على عبدالرؤوف، وكيل الوزارة، انطلقت الأولى من أمام إدارة شرق المنصورة التعليمية، والثانية من أمام إدارة غرب المنصورة التعليمية، والثالثة من أمام إدارة طلخا التعليمية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

خرجت المسيرة الأولى من أمام إدارة شرق المنصورة التعليمية، يتقدمها على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة عادل رمزي، مدير الإدارة، وعدد كبير من المدرسين، وانطلقت نحو لجان المنطقة الأزهرية وهم يرفعون أعلام مصر ويرددون هتافات «تحيا مصر».

فيما نظمت إدارة غرب المنصورة التعليمية مسيرة توجهت إلى مجمع اللجان بشارع كلية الآداب، وانضم لها محمد الغمري، نقيب محامي الدقهلية، والنائب نبيل الجمل، وعدد كبير من المواطنين.

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وأكد على عبدالرؤوف، وكيل الوزارة: «مش هنمشي إلا لما تترفع راس هذا البلد إلى عنان السماء»، مشيرا إلى أهمية أن يدلي الجميع بصوته في الاستفتاء أيا كان رأيه لأن هذا واجب وطني، والتخاذل عنه خيانة للوطن.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

مسيرة للعاملين بـ«التعليم» في محافظة الدقهلية في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بدعم المشاركة

مسيرة للعاملين بـ«التعليم» في محافظة الدقهلية في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بدعم المشاركة

مسيرة للعاملين بـ«التعليم» في محافظة الدقهلية في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بدعم المشاركة

مسيرة للعاملين بـ«التعليم» في محافظة الدقهلية في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بدعم المشاركة

مسيرة للعاملين بـ«التعليم» في محافظة الدقهلية في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بدعم المشاركة

مسيرة للعاملين بـ«التعليم» في محافظة الدقهلية في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بدعم المشاركة