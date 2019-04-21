شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة أثناء التصويت: «اللي مينزلش ميستحقش يعيش في البلد ويشوفله مكان تاني» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت عدسة برنامج «صباح البلد»، على شاشة صدى البلد، أجواء إقبال المواطنين على اللجان المتعددة من أجل التصويت على التعديلات الدستورية.

وأمام باب مجمع الملك فهد النموذجى للغات بمدينة نصر، أجرى المراسل لقاء مع إحدى السيدات عن السبب وراء حرصها على التصويت، حيث قالت: «أنا نازلة النهاردة عشان خاطر مصر، لازم كل مصري كويس خايف على البلد دي ينزل ولو مانزلش يبقى ما يستحقش إنه يقعد في البلد دى، يشوف مكان تاني يقعد فيه وبلد تاني يستقبله».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.