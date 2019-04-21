شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تخصيص 113 قطعة أرض في 24 مدينة جديدة خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال العام الماضى 2018، على تخصيص 113 قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالي 2530 فداناً فى 24 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية مختلفة، موضحاً أن المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضي تبلغ استثماراتها حوالي 500 مليار جنيه، وتوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بخلاف العائد المجتمعي بتوفير مزيد من الأنشطة الخدمية المميزة بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على توفير الأراضي لتلبية الطلبات الاستثمارية، التى تؤدى إلى زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة من خلال توفير الأنشطة السكنية والخدمية المميزة بها.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إنه «تتوزع الأراضي التي تم تخصيصها كالتالي: (35 قطعة أرض بأنشطة تعليمية (مدارس – تعليم عالى) بمساحة إجمالية 502 فدان، فى 20 مدينة جديدة، و20 قطعة أرض بمساحة 1553 فداناً بنشاط عمرانى متكامل، فى 15 مدينة جديدة، و3 قطع أراضٍ بمساحة 18 فداناً بنشاط نوادى، فى 3 مدن جديدة، و11 قطعة أرض بمساحة 96 فداناً بأنشطة طبية، فى 7 مدن جديدة، و3 قطع أراضٍ بمساحة 34 فداناً بأنشطة اجتماعية للمؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح، فى 3 مدن جديدة، و25 قطعة أرض بمساحة 48 فداناً بأنشطة تجارية وإدارية متنوعة، فى 20 مدينة جديدة، و16 قطعة أرض بمساحة 278 فداناً بأنشطة لوجيستية، فى 12 مدينة جديدة)».