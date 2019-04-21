شكرا لقرائتكم خبر عن «كراسي متحركة» لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة أمام لجنة الوافدين بمحطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة المغتربين بمحطة مصر في الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت على استفتاء الدستور مظاهر احتفالية ودعوات إلى المشاركة في الاستفتاء، إذ انطلقت مسيرات جابت أرجاء المحطة بالبلالين ومكبرات الصوت، لدعوة المواطنين إلى المشاركة.

فيما تشهد الطوابير باللجنة إقبالا متوسطا، لكن مع دخول قطارات الوجه القبلي والبحري للمحطة تزداد الأعداد كثافة، حيث يصطف مجموع من المتطوعين بمكبرات الصوت على أرصفة المحطة للنداء بوجود لجنة للمغتربين داخل المحطة.

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ورصدت «المصري اليوم» انتشار الكراسي المتحركة وعربات الجولف في أرجاء المحطة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجنة لتسهيل عملية دخولهم للتصويت.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت، وتستمر حتى غد الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

بدء التصويت في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة الوافين بمحطة مصر

بدء التصويت في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة الوافين بمحطة مصر

بدء التصويت في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة الوافين بمحطة مصر

بدء التصويت في ثاني أيام الاستفتاء على تعديل الدستور بلجنة الوافين بمحطة مصر