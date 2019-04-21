شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على استفتاء التعديلات الدستورية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يومها الثاني بالوادي الجديد إقبالا متزايدا بعدما تم السماح للعاملين في القطاعات الحكومية بالانصراف بعض الوقت للإدلاء بأصواتهم.

وتابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعمال غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، التي تم ربطها إلكترونيا عبر برنامج «skype»، حيث اطمأن المحافظ على سير عملية الاستفتاء في العديد من اللجان، وتفقد عددا من اللجان الانتخابية بمركز الخارجة، مؤكدا توفير كل سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم وتذليل كل المشاكل والمعوقات، مشددا على ضرورة المتابعة الحية لكل الأحداث التي تتم بكل المقار الانتخابية على مدار الساعة طوال فترة التصويت، وانتظام سير عملية الاستفتاء والتأكد من بدء عمليات الاستفتاء بكل اللجان في الموعد المحدد له.

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يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالوادى الجديد 173724 مواطنًا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة بالمراكز الإدارية الخمسة، كما تضم 61 لجنة فرعية، منها 19 لجنة بالخارجة، و24 لجنة بالداخلة، و7 لجان بالفرافرة، و5 لجان ببلاط، و4 لجان بباريس.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت وتستمر حتى غد الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.