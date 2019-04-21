شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستعد لوصول ثاني ترام مكيف من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن شحن ثاني وحدات الترام المكيف، عبر ميناء أوديسا الأوكراني، تمهيدا لوصوله إلى ميناء الإسكندرية.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن الترام الثاني من المقرر أن يصل إلى ميناء الإسكندرية في غضون ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أن باقي صفقة الترام المكيف والبالغ عددها 13 تراما ستصل الإسكندرية تباعا خلال العام الجاري.

Advertisements

وأشار «عليوة» إلى أن الترامات الجديدة تعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة في عملية التحكم بالسير أو الفرملة، وستعمل بـ 15 منطقة بالإسكندرية لمسافة تزيد على 58 كيلومترًا

.وأضاف رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أن سرعة الترام تصل إلى 75 كيلو مترًا/ الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت«WIFI» ونظام التتبع «جى بى إس» وتنقل 140 راكبًا في الرحلة الواحدة.

جدير بالذكر أن هيئة النقل العام بالإسكندرية منذ نحو شهرين استقبلت أول ترام مكيف من شركة «TATRA- YUG» الأوكرانية، وذلك في إطار عقد توريد يضم 15 ترام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.