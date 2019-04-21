شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات ورقصات للشباب وطوابير طويلة أمام لجان أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان مدينة السادس من أكتوبر زحام شبابي كبير، حيث امتدت طوابير الشباب لعدة أمتار بمحيط اللجان.

ونظم بعض الشباب مسيرات تجوب الشوارع لدعوة المواطنين للمشاركة في الإستفتاء، فضلاً عن دخول بعض الشباب فى وصلات رقص على أنغام الأغانى الوطنية أمام بعض اللجان.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

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جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.