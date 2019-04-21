شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الاتصالات والرى لمتابعة ملفات كل قطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى، كلا على حدا لمتابعة ملفات كل قطاع.

كان رئيس الوزراء، قد التقى صباح اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى.

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ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مع الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا بحضور رئيس اتحاد العمال وممثلى النقابات العامة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفال عيد العمال.