شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الاتصالات والرى لمتابعة ملفات كل قطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى، كلا على حدا لمتابعة ملفات كل قطاع.
كان رئيس الوزراء، قد التقى صباح اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مع الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اجتماعا بحضور رئيس اتحاد العمال وممثلى النقابات العامة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفال عيد العمال.
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