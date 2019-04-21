شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أطول طابور أمام لجنة الفردوس بمدينة بدر فى ثانى أيام الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة الفردوس بمدينة بدر أطول طابور للمواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى القاهرة، لليوم الثانى على التوالى.

وحرص مئات المواطنين على الحضور والمشاركة فى الاستفتاء، ونظموا طابوراً امتد لمئات المترات نظراً لكثافة المواطنين المشاركين فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.